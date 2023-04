Négy ország, ahol már részben működik a négynapos munkahét

Több ország is van, ahol már aktívan kísérleteznek a 4 napos munkahét bevezetésével. Legutóbb a spanyolországi tapasztalatokról írtunk , de Írország és az Egyesült Királyság is tesztelte már a 4 napos munkahetet. Az első tapasztalatok túlnyomóan pozitívak voltak, a programban részt vevő vállalatok szerint a 4 napos munkahét bevezetésével javult a termelékenység, a munkamorál és a csapatkultúra. Az alkalmazottak oldaláról pedig az emberek azt mondták, hogy a több személyes idő csökkentette a kiégést és növelte az élettel való elégedettségüket - írja a CNBC

Bár hivatalosan még egyetlen ország sem vezette be teljes mértékben a 4 napos munkahetet, több helyen is tesztelik annak hatásait. Íme négy ország, ahol a 4 napos munkahetet már most is széles körben alkalmazták, vagy jelenleg is tesztelik:

Dél-Afrika

28 vállalat több mint 500 alkalmazottja vesz részt Dél-Afrika 4 napos munkahetes tesztelésén, ami márciusban kezdődött és szeptemberig tart. A második próba a tervek szerint júniusban indul. A kísérlet a 100-80-100-as modellen alapul, azaz, a munkavállalók az eddigi fizetésük 100%-át kapják akkor, ha az eddigi munkaidő 80%-ában dolgoznak, de továbbra is a szokásos munkájuk 100%-át teljesítik.

Belgium

2022 elején a belga kormány bejelentette azt a reformcsomagot, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy öt helyett négy napot dolgozzanak anélkül, hogy elveszítenék fizetésüket. A törvény hivatalosan 2022 novemberében lépett hatályba. A rendszer értelmében a munkavállalóknak továbbra is ugyanannyi órát kell dolgozniuk, de azt 5 helyett 4 hosszabb napon át. A munkáltató azonban elutasíthatja a munkavállaló rövidített munkahét iránti kérelmét, ha az elutasító nyilatkozatot írásban nyújtja be és döntését alaposan megindokolja.

Izland

2015 és 2019 között Izland indította el az egyik legnagyobb 4 napos munkahetes tesztprogramot, amelyben közel 2500 ember vett részt. A kísérletet nagy sikernek tartották, az alkalmazottak javuló jóllétről, a munka és a magánélet egyensúlyáról és magasabb termelékenységről számoltak be. 2022-től az izlandi szakszervezetek által képviselt munkavállalók - ami az ottani munkaerő közel 90 százaléka - megkapták a lehetőséget, hogy rövidebb munkahetet kérjenek. A 4 napos munkahét bevezetése azonban így is nagyon lassú Izlandon, mert a munkaadók az általános bevezetés helyett egyéni kérésére tárgyalnak csak a dologról.

Japán

2021-ben a japán kormány iránymutatást adott arra, hogy a vállalatok tegyék lehetővé az alkalmazottaknak a négynapos munkahetet, ami az alkalmazottak munka-magánélet egyensúlyának javítását célozta. Számos vállalat élt is a lehetőséggel, például a Microsoft és a Panasonic is kipróbálta. A szigetországban a 4 napos munkahetet, mint juttatást kínáló cégek aránya tavaly elérte a 10 százalékot.

