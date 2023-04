Filmbeillő felvétel: kőkeményen készülnek az orosz elitkatonák az ukrán offenzíva szétverésére

A deszantosok gyalogsági manővereket gyakorolnak, elsősorban lövészárok-harcra készülnek. Kézifegyverek és kézigránátok mellett gyakorolják egy Kord géppuska és egy AGSz-17-es sorozat-gránátvető használatát is.

The footage shows the training of Airborne Troops as they practice storming fortified enemy positions. The soldiers demonstrate their skills in tactical maneuvering, using various weapons, and working together to achieve their objectives #RussianArmy