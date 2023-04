Fontos változás jön a Yettelnél, listán a települések érintettsége

Magyarországon hivatalosan már csak a Yettel üzemeltet 3G-s mobilhálózatot, azonban hamarosan ők is kivezetik azt – derült ki a vállalat HVG által szemlézett tájékoztatójából. A Yettel egy listát is megosztott, amelyen településeként látható, hogyan áll a 3G kivezetése.

Ahogyan a világ többi részén, úgy Magyarországon is zajlik a 3G-s mobilhálózatok lekapcsolása. Elsőként a Telekom vezette ki az elavult technológiát, náluk már 2022. július 1-je óta nincs mód kapcsolódni a harmadik generációs mobilhálózatokra.

A Vodafone márciusban jelentette be, hogy április 10-ével véget ér a 3G elérhetősége, így pontosan egy hete már csak a Yettelnél van 3G hazánkban. A szolgáltató honlapjára feltöltött tájékoztató szerint náluk is az utolsó szakaszba lépett, és további részleteket is elárultak.Tavaly a főleg vidéki, ritkán lakott területeket érintő, 900 MHz-es frekvenciasávban működő részt kapcsolták le, most pedig sorra kerül a fennmaradó, 2100 MHz-es sáv is.

Először május 15-én a Balaton és a Velencei-tó környékén kapcsolják le a 3G-hálózatukat, ami érinti Veszprém és Székesfehérvár teljes területét is.

A teljes 3G-s hálózatuk várhatóan az idei év végére áll majd le. Azt, hogy az ország egyes településein hogyan áll a 3G kivezetése, mennyire értintettek jelenleg a települések, ezen az oldalon lehet nyomon követni.Ha valaki még mindig olyan készüléket használ, ami nem tud kapcsolódni a 4G-s vagy 5G-s mobilhálózatokra, annak szükséges lesz modernebb eszközre váltania a mobilinternetezéshez. (Hívásindításhoz és -fogadáshoz azonban a 2G-s hálózat továbbra is rendelkezésre áll majd az elavult eszközökön is.)

A Yettel megjegyezte: a 3G-képes SIM-kártyák díjmentesen cserélhetők az ügyfélszolgálati pontokon és egy online felületen. A lekapcsolással kapcsolatos további tudnivalók a szolgáltató kapcsolódó aloldalán olvashatók.

