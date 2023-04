Nagyon kényes helyen bukkantak fel Kreml-pártiak Amerikában, csúnya vége lehet a történetnek

A Donbass Devushka („Donbaszi lány”) nevű közösségi média-fiók az egyik legnagyobbak közé tartozik a Kreml-barát közösségi médiaszereplők körében. A Twitteren kívül jelen van Telegrammon, Youtube-on, Spotify-on, még saját, az orosz hadműveleteket támogató termékeket árusító webáruházzal is rendelkezik. A magát „Luhanszk megyei születésű orosz bloggerként” tituláló üzemeltetőről azonban kiderült: valójában Sarah Bils, a Whidbey-szigeten található amerikai haditengerészeti légibázis egykori altisztje.

Egy szombaton készült interjú során Bils kijelentette, hogy valóban ő volt a fiók adminisztrátora és, hogy ő egyike annak a 15 embernek, akik szerte a világon részt vettek a hálózat működtetésében. Sarah Bils állítása szerint a kiszivárgó titkos dokumentumokat egy adminisztrátor-társa tette közzé, amit később ő maga törölt a Telegram-csatornáról.

Mivel az egykori altiszt csak tavaly év végén szerelt le, ez azt jelenti, hogy még akkor is a hadseregnél szolgált, és fért hozzá szigorúan titkos dokumentumokhoz, amikor az általa adminisztrált fiók már régóta az orosz offenzívát és a Wagner zsoldoscsoport tevékenységét dicsőítette. Ennek ellenére nincs bizonyíték arra, hogy maga is titkos információkat lopott volna szolgálati ideje alatt.

Nyilvánvalóan tisztában vagyok a szigorúan titkos minősített anyagok súlyával. Nem szivárogtattuk ki őket

– mondta, hozzátéve, hogy most már nem fér hozzá ilyen típusú dokumentumokhoz.

A Bils által felügyelt Telegram-fiókon később újraposztolt fényképét meghamisították, annak érdekében, hogy felnagyítsák az ukrán veszteségeket és elfedjék az orosz lemorzsolódást. A fiók később tagadta, hogy módosításokat hajtott végre a dokumentumokon.

Mi soha nem módosítanánk a nézőink számára szánt tartalmat

- állt a magát donbaszi orosz és zsidó nőnek kiadó amerikai egykori tengerésztiszt bejegyzésében.

Donbas Devushka was actually New Jersey Sarah her latest Tweets doubling down on the LARP are remarkable. Can do LvivTyler next? #NAFO