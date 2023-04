Drasztikus módszerekhez folyamodtak a polgárháború sújtotta országban

A Twitteren több műholdas felvétel is megjelent, melyeken az észak-szudáni Merowe város repülőtere látható. A Nílus partján fekvő kistelepülés repülőterét az egyiptomi légierő is használja.

A felvételeken látható az, hogy a kifutón sorakozó egyiptomi MIG-29-es vadászbombázókat a szárazföldi személyzet használhatatlanná tette annak érdekében, hogy az RSF katonái ne tudják azokat később felhasználni.

: In-order to avoid use of its MiG-29M2 fighter jets captured by RSF rebels in Air Force has destroyed & damaged them in airport. Also, has targeted & destroyed several fighter jets of which had been captured #BREAKING