Friss térkép érkezett: már tényleg nagyon súlyos a helyzet Bahmutnál

A War Mapper egy aránylag objektív háborús térképeket készítő szakblog, értékelésük szerint az orosz csapatok jelentős előretörést valósítottak meg Bahmut városban és környékén.

Legfrissebb térképük szerint a Wagner csoport zsoldosai már elfoglalták a városközpont nagy részét, jelenleg az ukrán védők csupán egy kis szeletet uralnak a település nyugati részén, melyet az oroszok északi és déli irányból próbálnak közrefogni.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut. have made progress in the north of the city. pic.twitter.com/nSAaFA4hvO