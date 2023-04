Ravasz csapdát állítottak az ukránok – Gigantikus robbanás rázta meg Bahmut városát

Számos orosz háborús Telegram-csatorna figyelmeztetett az elmúlt napokban arra, hogy a Bahmutból lassan visszavonuló ukrán csapatok aláaknázzák a hátrahagyott épületeket, ukrán források szerint így tettek a bahmuti kultúrházzal is.

Az ukrán haderő katonái állítólag megvárták, hogy az oroszok elfoglalják a város közepén található épületet, majd nagy hatóerejű robbanóeszközöket aktiváltak, melyeket korábban az épületben helyeztek el. A kultúrház teljesen megsemmisült a robbanásban.

The house of culture in Bakhmut was blown up, possibly filled with Russians. Z-Channels already reported that many houses in Bakhmut are mined, waiting to be occupied by Russian troops, only to be send straight to hell.Bakhmut serves only the purpose to decimate the Russian pic.twitter.com/F14RnA7zva