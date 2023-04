Sosem látott videó: így dolgozik a színfalak mögött Oroszország egyik legjobb fegyvere

Az orosz drónkezelők a videóban büszkén mutatják be a legutóbbi támadásukat, amely során az ukrán haditengerészet egyik hadihajóját veszik célba. A hadihajó a találatot követően a partra evickél, de a további sorsa ismeretlen.

A támadás még március közepén történt, Zaporizzsja közelében, a Dnyeper folyón.

️Interesting video showing the targeting of a combat boat of the Armed Forces of Ukraine by a kamikaze drone pic.twitter.com/CBKssr4nCh