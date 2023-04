Különleges műveletre készül Oroszország, meg is van a célpont

A skandináv hírszerző szolgálatok és szakértők szerint az orosz katonai művelet célja, hogy feltérképezze a jelenlegi tengeri szélerőműveket, gázvezetékeket, valamint áram- és internetkábeleket Dánia, Norvégia, Finnország és Svédország körüli vizeken. A feladatot számos orosz katonai és polgári hajó végzi, amelyek a skandináv vizeken hajóznak.

A források egybecsengő véleménye szerint a különleges művelet célja, hogy szabotázst tervezzenek az északi országok ellen, többek között az Európa többi részébe vezető áram- és adatkábelek elvágásával.

Nils Andreas Stensønes, a norvég hírszerző szolgálat vezetője szerint a küldetés stratégiai jelentőségű Oroszország számára, és annyira kulcsfontosságúnak tartják, hogy közvetlenül Moszkvából irányítják.

A jelentések tízéves adatokon alapulnak közel ötven darab olyan orosz "szellemhajóról", amelyek kikapcsolt helymeghatározó adókkal közlekednek a vizeken. A hajók között szerepel az Admiral Vladimirsky nevű orosz hadihajó, amelyet hivatalosan "tengeri kutatásra" használnak a térségben. A DR beszámolója szerint, amikor megközelítették a kutatóhajót az újságírók,

Több eltakart arcú férfi lépett előre a fedélzetre, köztük egy golyóálló mellényt viselő egyenruhás férfi, aki egy orosz gépkarabéllyal volt felfegyverkezve.

