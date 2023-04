Nagyon úgy tűnik, hogy a lehető legrosszabb helyen kötöttek ki Amerika fegyverei

Irán a haderő napja alkalmából felvonulást rendezett több iráni nagyvárosban is – Szanandadzs városának utcáin többek közt feltűnt néhány modern amerikai fegyver is.

Az 1978-79-es iráni forradalom előtt az Egyesült Államok jó viszonyt ápolt Iránnal, ezért az iráni haderő a mai napig használ régi amerikai helikoptereket és repülőgépeket, de most nem erről van szó: ezen a parádén egy Navistar 7000-MV-es katonai teherautó és egy M16A4-es gépkarabély is feltűnik. Ezek viszonylag modern katonai eszközök, a Navistar 7000-est például 2005-ben állította hadrendbe az amerikai haderő.

American Navistar 7000-MV military heavy lift vehicles are now in service in the Iranian Army (likely from what was left in Afghanistan).Photo from Iranian Army day parade in Sanandaj, April 18, 2023. https://t.co/FYJOvHfneg