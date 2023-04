Elképesztő videó jelent meg az orosz légierő orosz várost érő bombázásáról

Tegnap este véletlenül Belgorodot bombázta az orosz légierő Szu-34-es vadászbombázója. Az ukránok szerint irányított rakéta csapódott be, melyet eredetileg Harkivnek szánta az orosz légierő, az oroszok szerint egy baleset miatt ki kellett oldani egy nem irányított bombát.

Most friss videófelvétel került elő az incidensről: egy térfigyelő kamera vette fel a bomba becsapódását, majd felrobbanását.

A felvételen jól látszik: a becsapódás és a robbanás közt érzékelhető időkülönbség van, ami azt jelenti, hogy a gyújtószerkezet valamilyen módon időzítve volt, nem robbant fel a bomba azonnal becsapódás után.

Nagyon érdekes, hogy a becsapódás nem igazán zavarja a belgorodi járműforgalmat: több autó is megáll, majd folytatja az útját tovább a bomba felé ahelyett, hogy a becsapódás helyét kikerülték volna. Az egyik autós pechére a légibomba pont akkor robban fel, amikor elhalad a kráter mellett.

Clearer video of a Russian bomb that detonated in Belgorod last night. pic.twitter.com/vZnoFFvq7J