Kimondták: Ukrajnának joga van orosz területen is harcolni, de van egy fontos kitétel

Boris Pistorius német védelmi miniszter a német ZDF csütörtök esti politikai vitaműsorában a nyugati szövetségesek körében elsőként ismerte el, hogy Ukrajna támadásokat intézhet az orosz területek ellen.

Az ukrajnaihoz hasonló katonai konfliktusban teljesen normális, hogy a megtámadott fél az ellenséges területre is előrenyomul, például azért, hogy elvágja az utánpótlási útvonalakat

– mondta a szociáldemokrata politikus.

German Defense Minister Boris Pistorius believes limited attacks by Ukraine on Russian territory are an acceptable tactic in repelling Russia's invasion.In such a war, it is pic.twitter.com/YgnjHULLfz