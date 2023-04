Felvételek: Levegőbe emelkedtek a Gripenek és az F-16-sok, orosz gépet vettek üldözőbe

Április 20-án a Balti-tenger felett észleltek egy orosz Il-20 felderítő katonai repülőgépet, ezt követően két svéd Gripen és két dán F-16-os vadászgép emelkedett a levegőbe. Az orosz gép Kalinyingrádból nyugat felé tartott.

For the first time Sweden and Danmark has synchronized an interception mission with fighter jets. Two JAS 39 and two F-16 under national control. Thursday just after 1 pm. Followed a RuAF IL-20 Coot-A in intl airspace. Photos: Forsvaret / SvFM https://t.co/0EUKco50CH