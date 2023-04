Kibukott Kína és Szaúd-Arábia 1000 milliárd dolláros sötét víziója

Szaúd-Arábia tervei a futurisztikus NEOM városról egy megvalósult sci-fit ígérnek, amely éjjelre kivilágított strandokat, robot komornyikokat, repülő taxikat és Kínából származó megfigyelési technológiát tartalmaz. Miközben a tervváros brosúrái fényűző és modern képet festenek, aggodalmak merülnek fel a titkos adatgyűjtések felhasználásával kapcsolatban, amely a polgárok megfigyelésére és a másként gondolkodók elnyomására szolgálhat.

Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg NEOM projektje egy futurisztikus várost hozna létre az ország északnyugati részén, fejlett technológiával, például mesterséges intelligenciával (AI), robotokkal és repülő taxikkal. Egyes szakértők azonban azt állítják, hogy a projekt mögött sötétebb tervek húzódnak meg, többek között fejlett megfigyelési technológiával fokozhatják az elnyomást - kezdi elemzését az Insider.

A trónörökös igyekszik szorosabbra fűzni kapcsolatait Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel, aki a szükséges technológiát biztosítja. Az ázsiai kommunista ország már kiépítette megfigyelési technológiáját Egyiptomban és Szerbiában a felhasználói adatokon alapuló "biztonságos városokhoz". Mohammed bin Szalmán szeretné ezeket még nagyobb léptékben beépíteni NEOM városában. A város futurisztikus és fényűző víziója a trónörökös politikai nézeteivel összhangban álló, tekintélyelvűbb projekt lesz.

A kritikusok arra figyelmeztetnek, hogy az intelligens város képességeit az állami biztonsági szolgálatok invazív megfigyelési eszközként használhatják. A NEOM nagymértékben támaszkodik majd az adatokra és a mesterséges intelligenciára, és a lehetséges felhasználói adatok akár 90%-át is összegyűjti, hogy szabályozza az olyan szolgáltatásokat, mint a szemétszállítás, az egészségügy és a vonatok menetrendje. Az intelligens város képességeit fizikai megfigyelésre is lehetne használni, például arcfelismerő technológiával, hogy nyomon lehessen követni egy személy múltbeli és valós idejű mozgását.

A kínai technológia arra is képes, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit más adathalmazokkal, köztük biometrikus információkkal is összekapcsolja, ami aggályokat vet fel a felhasználók magánéletének védelmével kapcsolatban. A Huawei szerződéseket kötött Szaúd-Arábiával, többek között a NEOM működtetésére is, és ez kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a cég mennyire biztosítja a felhasználók számára a magánélet védelmét a városban.

Bár Szaúd-Arábia a közelmúltban lépéseket tett adatvédelmi törvényeinek megerősítésére, szakértők szerint a törvények túl gyengék.

Kritikusok amiatt is aggódnak, hogy bár Mohammed bin Szalmán koronaherceg nyugatias gondolkodású reformernek állítja be magát, brutálisan bánt el a szaúdi kormány kritikusaival és ellenfeleivel, ami arra utal, hogy a fejlett megfigyelési technológiát a kritikusok technológiai megfigyelésére és a másként gondolkodók eltiprására is felhasználhatja, hogy hatalmát megszilárdítsa.

