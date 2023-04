Átkeltek a Dnyeperen az ukránok, de az időjárás továbbra is Moszkvának kedvez - Háborús híreink hétfőn

Portfolio 2023. április 24. 07:47

Geolokációval is megerősítést nyert az, hogy az ukrán fegyveres erők a hétvége során Herszon környékén néhány ponton átkeltek a Dnyeper folyón, és kisebb hídfőállásokat alakítottak ki annak keleti partján. Kijev öröme ugyanakkor nem lehet felhőtlen, hiszen a kelet-európai sár, a Raszputyica továbbra is jelen van Ukrajna nagy részében, ez pedig még a nyugati gyártmányú Leopard harckocsiknak is nehézséget okoz. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.