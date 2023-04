Kreatív fegyverrel állt elő Ukrajna az eheti sufnituning versenyen

A Twitteren nemrég megjelent videón az látható, amint az ukrán fegyveres erők egy 82 mm-es 2B9 Vasziljok automata aknavetőt erősítettek az egyik MT-LB utastere fölé. Bár elsőre meglehetősen furcsán fest az extra fegyverzettel ellátott pszh, ez egyike azon kevés harctéri barkácsmunkának, ami valamelyest életképesnek néz ki.

2B9 Vasilek 82mm automatic mortar mounted to the top of an MT-LB to create a pic.twitter.com/XF7kTbh72I