Nagyon furcsa megoldást találtak az ukránok a háború egyik legnagyobb problémájára

Többször is írtunk korábban arról, hogy a háború egyik nagy problémája, hogy az orosz invázió miatt az ukrán termőföldek, különösen a frontvonalakhoz közel található területeken, jelentős mennyiségű robbanóanyaggal, aknákkal szennyeződnek, ami jelentősen akadályozza a mezőgazdasági termelést:

Mivel nem jut elég katonai minőségű aknamentesítő jármű a termőterületekre, Harkiv térségében helyi farmerek maguk építettek egy aknamentesítő eszközt.

A jármű alapja egy régi traktor, melynek „páncélzatát” az ukrán farkerek egy régi szovjet harcjármű darabjaival és farönkökkel erősítették meg, illetve valamilyen távirányított eszközzel kezelik. Az „aknamentesítő” hasonló elven működik, mint egy aknataposóval felszerelt katonai jármű, vagyis célja, hogy érintés után biztonságos távolságban működésbe helyezze a fellelt robbanószereket.

Az persze erősen kétséges, hogy ez a traktor el tudja-e látni a kijelölt feladatot, hiszen láthatóan nem elég mély az „aknataposó henger” ahhoz, hogy a felszín alá ásott aknákat aktiválja. Ettől függetlenül az egyértelműen látható, hogy az ukrán farmerek nem várják ölbe tett kézzel a hadsereg segítségét, hanem maguk is sokat tettek azért, hogy földjeiket biztonságossá tegyék.

