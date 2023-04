Videó: trükkös módot találtak az oroszok arra, hogy kicselezzék az ukrán drónokat

A Twitteren megjelent videó alapján új felszerelést kaphatott az orosz haderő egy része, mellyel éjszaka el tudnak rejtőzni az életüket megkeserítő ukrán drónok elől.

A videón két orosz katona demonstrálja egy hőszigetelő takaró használatát, miközben egy drón hőkamerával figyeli őket.

A nyugaton kifejezetten elterjedt felszerelés működési elve végtelenül egyszerű: a takaró maga alatt tartja a katonák által kibocsátott testhőt, ezáltal a hőkamerák számára kvázi láthatatlanná teszik a használót.

Természetesen mint minden álcázó berendezésnek, a hőszigetelő takaróknak is megvannak a maguk hátrányai: egy magas felbontású kamerával ellátott drón ki tudja szúrni a takaró és a környezet közötti hőmérsékletkülönbséget, illetve a takaró alatti mozgást is. Mindemellett az időjárás javulásával a takaró használata is egyre kényelmetlenebb lesz:

a nyári hőségben az ilyen eszközök olyan jól tartják meg a hőt, hogy néhány perc után elviselhetetlen forróság fog uralkodni a takaró alatt.

Az Ukrajna által használt polgári drónok régóta keserítik meg az orosz csapatok életét: az olcsó, apró pilóta nélküli repülőgépeket rendkívül nehéz kiszúrni, így lelőni is, a drónok pedig a tüzérség koordinálásában és az orosz csapatok közvetlen támadásában is komoly szerepet játszanak.

A címlapkép illusztráció, egy török gyártmányú Bayraktar TB2-es harci drón látható rajta. Forrás: Getty Images