WHO: súlyos a helyzet, kanyaró- és koleravírus kerülhet rossz kezekbe

MTI 2023. április 25. 13:35

Súlyos biológiai veszélyre figyelmeztetett kedden a WHO a harcok sújtotta Szudánban, miután a szemben álló felek egyike ellenőrzése alá vett egy laboratóriumot, ahol a többi között kanyaró- és koleravírust is tárolnak. A WHO szudáni irodájának vezetője, a jelenleg az afrikai országban tartózkodó Nima Szaíd Abíd azt közölte, a technikusok nem tudnak bejutni a közegészségügyi intézet laboratóriumába, hogy biztonságba helyezzék a veszélyes anyagokat.