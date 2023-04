Élő adásban lett rosszul, lemondta szerdai programját Erdogan

Erdogan rosszulléte miatt a Kanal 7 és az Ülke TV török televíziós csatorna megszakította a közös adást. A kamera a kellemetlen helyzetben nem mutatta őt. Amikor a török államfő mintegy 20 perccel később visszatért a képernyőre, bocsánatot kért a nézőktől, és azt mondta: sűrű kampányprogramot folytat, és gyomor-bél hurut gyötri. Hozzátette, hogy időről-időre előfordul ilyen helyzet, és már az interjú előtt is megfordult a fejében, hogy lemondja a beszélgetést, de az esetleges félreértések végett mégis vállalta.

President of Turkey seems have gotten faint or ill during the live broadcast, the interview with Ülke TV was interrupted with the words #Erdogan