Leleplező műholdfelvételek jöttek az orosz bázisról: valamire nagyon készül Moszkva

Az elemző Twitter-oldalán fellelhető timelapse-videón jól látszik: a depó február elején még teljesen tele volt járművekkel – szállítójárművekkel, harckocsikkal, tüzérségi eszközökkel -, aztán az oroszok szép lassan elkezdték kiüríteni a bázist. Március közepére már csak néhány jármű volt látható a támaszponton, míg áprilisra teljesen eltűntek.

A műholdképeket a Maxar és a Skywatch készítette.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows. This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac