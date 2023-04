Rettegett amerikai fegyvert vetettek be a fronton az ukránok – Sosem látott videó jelent meg az akcióról

Orosz lőszerraktárat semmisített meg az ukrán haderő a Donyec megyei Bahmut városának térségében. Az akcióban az ukrán haderő egy JDAM-ER típusú szárnyas bombát használt – a Ukraine Weapons Tracker szerint ez az első olyan, Kijev által publikált videó, melyen a fegyverrendszer használata látható.

: Presumably one of the first videos showing US-delivered guided bombs with JDAM-ER kits in action in Bakhmut, Oblast. Four GBU-62 were dropped on what is claimed to be an ammo storage point and Russian military staging area. #Ukraine