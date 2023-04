Videók: több orosz település is lángokban áll, brutális a pusztítás

Legalább egy ember meghalt, és legkevesebb 178 épület megsemmisült egy, az oroszországi Szverdlovszki területen, az Urál hegységben tomboló tűzben – közölte szerdán az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma.

A közösségi médiában közzétett videófelvételeken az látható, hogy az egész látóhatár lángol, házak és fák égnek, és sűrű füst emelkedik az ég felé.

Dozens of buildings caught fire in Sosva, region, . #Sverdlovsk — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2023

In the Sverdlovsk region of Russia the fire still rages pic.twitter.com/H4r4VqZ1M0 — Malinda () April 26, 2023

️ In the village of Sosva in the Sverdlovsk region, about 92 buildings were engulfed in fire. A state of emergency has been declared in the region. This is reported by the Ministry of Emergency Situations of russia.Follow @Flash_news_ua — FLASH (@Flash_news_ua) April 25, 2023

Everything is as usual: swamps are burning According to the media, about 30 houses are on fire in the Sverdlovsk region. What happened is currently unknown‍️Don't skimp on Channel 24 pic.twitter.com/KmrarqcacD — Malinda () April 25, 2023

A tárca a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy

178 épület, köztük 134 lakóépület és 32 középület égett le.

A média szerint a helyi börtöntelep 240 rabját kimenekítették a tűz elől.

A lángok átterjedtek Szoszva és Tajozsnij településekre, és több mint 11 ezer négyzetméteren okoztak kárt. Szoszvában egy ember meghalt.

A tűz oka egyelőre tisztázatlan, de a helyi média kedden több tűzesetről is beszámolt a környéken.

Az orosz mentőszolgálat közölte, hogy több mint 380 ember vett részt a tűz megfékezésében.

Oroszországban évről évre egyre pusztítóbb és nagyobb tüzek keletkeznek, részben a globális felmelegedés miatt. Környezetvédő aktivisták azzal vádolják a kormányt, hogy nem tesz eleget a gyakran távoli és ritkán lakott területeken fellobbanó tüzek oltására.

A címlapkép illusztráció. Forrása: Getty Images