Ez kezd egyre kellemetlenebb lenni: megint lángokban áll valami Moszkvában

A videón látható jellegzetes felhőkarcolók alapján valószínű, hogy a Moszkva folyó nyugati partján fekvő Dorogomilovo Kerület valamely épülete kapott lángra, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet, vagy robbanást.

Bár természetesen nem lehet kizárni azt, hogy valóban balesetről van szó, az orosz főváros környékén már szinte mindennaposak a hasonló események: kigyulladó gyárakról, felrobbanó áruházakról és kisülő transzformátorokról érkeznek hírek az elmúlt néhány hónapban.

The center of Moscow is on fire. Kutuzovsky Avenue.Let it burn.ان شاء الله pic.twitter.com/E91paXjggr

Tény az, hogy Oroszországban a kormány rendkívül nagy kontrollt gyakorol a média felett, egy száz méteres füstoszlopot valószínűleg nem tudnak elrejteni, és a lakosságnak minden bizonnyal az is feltűnik, hogy a háború kirobbanása óta megszaporodtak ezek az események.





Are they smoking again?A building in the elite Victoria Park residential complex is on fire in Moscow. pic.twitter.com/akSfEPhaSw