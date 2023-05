Németországnak kellenek a külföldi munkavállalók

Csaknem 300 ezren vettek részt Németországban a szakszervezetek május elsejei felvonulásain.

A szakszervezetek országos szövetségének (DGB) összesítése szerint a munkavállalói érdekképviseletek 398 demonstrációján 287 880 ember vonult utcára.

A "Töretlenül szolidáris" mottóval meghirdetett rendezvények szónokai kiemelték: az energiaválság, a klímaválság, az ukrajnai háború, a magas infláció és a koronavírus-világjárvány hatásai mind azt mutatják, hogy az egész világ átállt az állandó "válságüzemmódba", és ebben a helyzetben csak összefogással, szolidárisan lehet érvényesíteni az alkalmazottak, a nyugdíjasok és a tanulók érdekeit.

A demonstrációkra hívó kiáltványukban azt is kiemelték, hogy a német szakszervezeti mozgalom szolidáris Ukrajnával, és felszólítja az orosz vezetést, hogy vonja ki csapatait a megtámadott országból és állítsa helyre területi épségét.

Yasmin Fahimi, a DGB elnöke a kölni központi rendezvényen aláhúzta, hogy a politikusok és a munkaadók továbbra is arra számíthatnak, hogy a szakszervezetek a legnagyobb határozottsággal lépnek fel a magasabb bérekért és a munkavállalói jogokért.

A szociáldemokrata (SPD) vezetésű szövetségi kormányt bírálva hangsúlyozta, hogy a berlini vezetés nem törődik eléggé az emberek gondjaival, és tettek helyett főleg ígéretek jellemzik tevékenységét.

Olaf Scholz kancellár a DGB koblenzi rendezvényén szólalt fel, ahol az ARD országos közszolgálati televízió jelentése szerint a résztvevők taps mellett füttyszóval és bekiabálásokkal is reagáltak beszédére. Az SPD-s politikus azt emelte ki, hogy Németországban "talán egy évtizednél is hosszabb ideig" nem lesz számottevő munkanélküliség, a képzett munkaerő hiánya viszont már most komoly akadálya a fejlődésnek, és ez a gond egyre súlyosabb lesz.

Mint mondta, a helyzet javításához a hazai munkavállalói bázis mozgósítása mellett külföldiek is kellenek. A kormány ezért arra törekszik, hogy visszaszorítsa az "irreguláris migrációt" és megteremtse a legális bevándorlás és munkavállalás lehetőségét mindenkinek, akire szüksége van az országnak.

Május 1-je a szakszervezeti tüntetések mellett a nem ritkán erőszakba torkolló szélsőbaloldali megmozdulások napja is több német nagyvárosban, elsősorban Berlinben, ahol az idén 6300 rendőrt vontak össze a demonstrációk és utcai fesztiválok biztosítására. Késő délutánig nem történt nagyobb rendbontás.

Címlapkép: Olaf Scholz német kancellár felszólal az éves május elsejei tiltakozáson 2023. május 1-én a németországi Koblenzben. Forrás: Andreas Rentz/Getty Images