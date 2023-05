Megérkeztek az első felvételek az új ukrán BM-21-esekről

Maga a BM-21-es távolról sem tekinthető modern fegyvernek. A Grad (magyarul jégeső) becenévre hallgató rakéta-sorozatvetőt eredetileg a 60-as évek elején állította hadrendbe a Szovjetunió, azóta a világ számos más országában is rendszeresítették őket, illetve másolataikat.

: The first photo of a Czech BM-21 MT multiple rocket launcher manufactured by Excalibur Army and received by the Ukrainian army a while ago.The BM-21 MT is a modernized Grad MLRS placed on a Tatra T815-7T3R2T 4x4 chassis with a new FCS and ballistic computer installed. #Ukraine