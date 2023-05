Videó: csúnyán kivégeztek egy orosz BMP-3-ast az ukránok

Valamiért mindenképp végezni akart az ukrán haderő egy Marijinka térségében megjelenő orosz BMP-3-as gyalogsági harcjárművel.

A harcjárművet még korábban hátra hagyták kezelői, miután aknára futott, a Ukraine Weapons Tracker által publikált videó alapján a motorban keletkezett kár, a személyzet pedig megpróbálta, de nem tudta megjavítani a páncélost.

Később a térségben tartózkodó ukrán katonák egy kamikaze-drónnal próbálták végleg harcképtelenné tenni a BMP-3-ast, azonban a járműben láthatólag nem keletkezett lényeges kár.

Az ukránok harmadszorra is nekifutottak az IFV-nek: egy civil drónról dobtak be a küzdőtérbe egy termobárikus gránátot – ez már begyújtotta a harcjármű lőszerkészletét, amely így lőszerrobbanás következtében végleg harcképtelenné vált.

: The saga of a Russian BMP-3 IFV near Mariinka, Oblast - first, it ran over an AT mine and was abandoned, then it was hit by a Ukrainian FPV loitering munition and was then completely destroyed by a RGT-27S2 thermobaric grenade which detonated the ammo onboard. #Ukraine