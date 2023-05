Gigantikus lőszerraktárra bukkantak Szoledár alatt az oroszok, de alighanem gyorsan lefagyhatott a mosoly az arcukról

Érdekes felvételek jelentek meg az orosz médiában egy állítólagos hatalmas ukrán lőszerraktárról, melyet a Wagner csoport még Szoledár elfoglalásakor kaparintott meg.

Az állítólagos ukrán lőszerraktárra a Wagner csoport zsoldosai a Szoledár alatti sóbányákat pásztázva bukkantak rá, elmondásuk alapján nagy mennyiségű, szovjet gyártmányú kézifegyverre, lőszerre és egy járműjavító depóra bukkantak rá.

Az oroszok szerint az ukránok megpróbálták megsemmisíteni a fegyvereket és lőszereket, mielőtt kivonultak Szoledárból, de nem jártak sikerrel.

Ami furcsaság ezzel kapcsolatosan az, hogy az állítólagos hatalmas zsákmányról szóló videókon nem nyitják fel a ládákat, vagy ha felnyitják őket, szinte kizárólag használhatatlan állapotban lévő kézifegyvereket láthatunk előkerülni belőlük.

2/3Report from the underground armory near Soledar.Retreating, the Armed Forces of Ukraine removed all the latest weapons from there and tried to undermine the arsenal. But unsuccessfully.Part 2 pic.twitter.com/qNwh4NoAtB — ДражаМ (@DrazaM33) April 30, 2023

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport alapítója is meglátogatta a lőszerraktárat, be is mutatta néhány láda tartalmát. Érdekes módon mindössze kétféle fegyvert vesz elő a ládákból: egy orosz Zenitco-kiegészítőkkel felszerelt Kalasnyikov-gépkarabélyt és egy korai 1900-as évekből származó, Maxim géppuskákkal telerakott ládát.

Abszolút nem kizárható, hogy a Kalasnyikov-gépkarabélyt az oroszok tették az egyébként videón már felnyitva látható ládába, azt az illúziót keltve, mintha zsákmányoltak volna valami használhatót is. A Zentico egy orosz cég, kiegészítőiket az ukránok nem nagyon használják, ha csak nem éppen orosz zsákmányként. A Maxim géppuska pedig egy több mint 100 éves dizájn.

Érdemes megjegyezni: Prigozsin maga azon méltatlankodik, hogy csak kézifegyvereket kaparintottak meg, mellyel bár szerinte fel tudnak szerelni egymillió embert, hajlandók elcserélni ezeket tüzérségi lőszerre.

Wagner Group leader E. Prigozhin showing warehouses of small arms abandoned by Ukrainians in the salt mines of Soledar and Bakhmut as they retreat. Ten of thousands of weapons donated to the orchestra.Wagner is willing to trade for artillery shells.Be True to Yourself! pic.twitter.com/1Ip4lrVHZe — James (Porrazzo) May 1, 2023

Nem ez az első eset, hogy az orosz Wagner csoport hatalmas sikerként próbálja tálalni azt, hogy elfoglaltak egy többé-kevésbé üres ukrán lőszerraktárat.

Az ilyen videók legnagyobb hátránya, hogy a néző nem látja, mi van a ládákban, így akár teljesen üres lőszeresládákat is bemutathat úgy az adott fél, mint "hatalmas hadizsákmány." Jellemző, hogy amikor akár az oroszok, akár az ukránok használható fegyvereket zsákmányolnak, ezeket részletesen körbemutogatják a baráti sajtónak, nem csak a zárt ládákat nézhetjük meg.