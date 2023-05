Megszólalt Ukrajna is a Kremlt ért dróntámadással kapcsolatban

Az orosz média állítása szerint szerda éjjel Ukrajna dróntámadást kísérelt meg a Kreml ellen. A hivatalos közlemény szerint a két drónt az orosz légvédelem sikeresen megsemmisítette, az internetre felkerült felvételek alapján azonban legalább egy a Vlagyimir Putyin elnök által használt épület felett sikeresen felrobbant.

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója Twitteren írta meg az álláspontját a támadással kapcsolatban, állítva, hogy Oroszország egy nagyszabású „terrortámadást” készít elő, amelyhez a Kreml feletti drónokat akarja felhasználni ürügyként.

As for the drones over the Kremlin. Its all predictable... Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That's why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates {:url}