Támadás érte a Kremlt, Vlagyimir Putyin volt a célpont

Oroszország szerdán azzal vádolta Ukrajnát, hogy dróncsapást kísérelt meg a Kreml ellen. A Kreml állítása szerint az ukrán dróntámadás célja Vlagyimir Putyin meggyilkolása lett volna.

A Twitterre már fel is kerültek az első felvételek az éjszakai támadásról. A legelső videókat szerdán kora hajnalban tették közzé a Moszkva folyó túloldalán fekvő városrész lakóinak közös Telegram-csatornáján, ezt vette át később az orosz média, köztük a Zvezda hírügynökség is.

️Video of the fire at the residence of the President of Russia Putin after the Ukrainian UAV attack in the Kremlin pic.twitter.com/b69xBl9j1T