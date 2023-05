Videó: így robbant fel az ukrán drón Putyin hivatalánál 

Korábban beszámoltunk róla, a szerda hajnali órákban Kijev támadást hajtott végre a Moszkvában található Kreml épületegyüttes ellen. Az orosz hírügynökségek jelentései szerint Ukrajna két drónnal kísérelte meg a támadást Vlagyimir Putyin Kremlben található elnöki rezidenciája ellen.

Bár a hivatalos közlemény szerint a drónokat az orosz légvédelem képes volt semlegesíteni, a most felkerült felvételen jól látható, hogy egy drón sikeresen eljut az épület kupolája felé, majd a közvetlen közelében felrobban.

️️The moment of the UAV attack on Putin's residence in the Kremlin pic.twitter.com/w2xY02usBP