Amerikai hírszerzés: kifulladt az orosz haderő, idén már nem lesz semmilyen offenzíva

Ha Oroszország nem mozgósít, nem vásárol külföldről lőszert, amely meghaladja a meglévő iráni ellátmány szintjét, kihívást jelentene nekik még egy visszafogott támadóművelet lebonyolítása is”

– mondta Haines.

Haines arról is beszélt, hogy szerinte Vlagyimir Putyin elnök most már győzelemnek tekintené azt is, ha a megszerzett kelet-ukrajnai területeket meg tudja tartani, illetve eléri, hogy Ukrajna ne lehessen a NATO tagja.

Kitért arra is, hogy Oroszország új védvonalak létrehozásával készül Ukrajna tavaszi ellentámadására, illetve, hogy kevesebb területet foglaltak el áprilisban, mint bármely ezt megelőző három hónap során.

Címlapkép: Mil.ru