Felpörgött az orosz hadiipar: önti a frontra a páncélosokat a Kurganmaszavod

A hadiüzem az orosz lapok szerint jelentősen fokozta termelését a „különleges művelet” (Ukrajna elleni invázió) miatt, állítólag egy hónap alatt készül itt annyi lövészpáncélos, mint korábban egy év alatt.

Haditechnikai bloggerek megfigyelték: a BMP-3-asok füstgránátvetőit részben eltávolították, azzal a céllal, hogy kiegészítő-páncélzattal szerelhessék fel a harcjárművek tornyát és páncéltestét.

New batch of BMP-3s from Kurganmashzavod, these have the smoke grenade dischargers removed from the turret cheeks and on the turret rear inside, they have been moved to create mounts for additional armour it seems. pic.twitter.com/VO2MkEO9YR