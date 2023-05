Nagyon furcsa drónt lőttek le Kijev szívében – Heves vita alakult ki az incidensről

Ma délután légi riadó volt Kijevben, az ukrán légvédelem egy katonai drón ellen intézkedett. A merevszárnyas, többcélú drónt az ukrán elnöki palotához közel lőtték le, az UAV egy magasházra zuhant, ahol tűz ütött ki.

A Ukraine Weapons Tracker – egy alapvetően megbízható és pontos ukrajnai háborúval foglalkozó oldal – váltig állítja, hogy barátitűz-incidens történt: az ukrán légvédelem egy ukrán Bayraktar TB2-es harci drónt lőtt le.

Több kommentelő és más OSINT-oldal szerint azonban valójában egy TB2-eshez igencsak hasonló, orosz Luch Korsar drónt lőttek le az ukránok. Az UWT viszont ragaszkodik ahhoz a megállapításhoz, hogy egy TB2-es van a videón, nem egy Korsar, ami szerintük a futómű alapján jól látszik.

And no, it is not the elusive Russian Korsar, of which approximately 3.5 examples exist. Unlike the Korsar the drone shot down completely matches the TB2 including the unfolded landing gear. With the Korsar, the landing gear folds in flight. pic.twitter.com/9j4C7N7YWW