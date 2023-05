Zelenszkij a hágai bíróságon: „mindannyian egy másik Vlagyimirt akarunk látni itt”

Az agresszornak éreznie kell az igazságszolgáltatás hatalmát. Ez a mi történelmi felelősségünk

– jelentette ki Zelenszkij.

Hozzátette, a háborús bűnökre csak egy teljes jogú bíróság tud megfelelően választ adni.

Bár az ICC az ukrán gyermekek deportálása miatt elfogatóparancsot adott ki korábban Putyin ellen, a háborús agresszió bűntetteit illetően nem rendelkezik joghatósággal. Az Európai Bizottság korábban már támogatását fejezte ki egy olyan nemzetközi törvényszék létrehozására, amely a háborús agresszió ügyében is ítéletet hozhatna.

Mindannyian egy másik Vlagyimirt akarunk látni itt, Hágában, azt, aki megérdemli, hogy a nemzetközi jog fővárosában büntessék meg tettei miatt

– jelentette ki Volodimir Zelenszkij, akinek keresztneve az orosz Vlagyimir megfelelője. Oroszországban Vlagyimir Zelenszkijnek nevezik az ukrán elnököt.

Zelenszkij mintegy egyórás látogatást tett a Nemzetközi Törvényszék hágai központjában.

Professional Comedian Flops: Tough Audience at ICCVladimir (Yes, that's what he called himself) Zelensky says: pic.twitter.com/voyCDnGcim