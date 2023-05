Csúnyán elhasaltak Rishi Sunak konzervatívjai az angliai helyhatósági választásokon

Sunak októberben került hatalomra több politikai botrány után, valamint meredek infláció és stagnáló gazdaság közepette. Hivatali idejében a megélhetési válsággal, az egészségügyi ellátással kapcsolatos növekvő aggodalmakkal és széles körű munkabeszüntetésekkel kellett szembenéznie. Az angliai helyhatósági választás talán a legnagyobb teszt a szavazók hangulatának felmérésére a 2025 januárjában esedékes országos választások előtt.

A szavazatok nagy részének megszámlása után a konzervatívok 460 mandátumot veszítettek, ezzel szemben a munkáspártiak 260-at, a liberális demokraták pedig 143-at szereztek. A Sky News előrejelzése szerint a korai eredmények szavazataránya alapján a Munkáspárt a szavazatok 36-38%-át szerezheti meg a következő országos választásokon, amivel a legnagyobb párt lenne. Ezzel szemben a konzervatívok 28-30%-ot kapnának.

Az előrejelzés szerint a Munkáspártnak nem lesz meg a többsége, bár ez attól is függhet, hogyan teljesít Skóciában, ahol a Skót Nemzeti Párttól akar mandátumokat szerezni, és ahol most nem tartottak helyi választásokat. A BBC hasonló előrejelzése szerint a Munkáspárt 35%-ot kapna az országos választásokon, a konzervatívok pedig 26%-ot. Sunak pártjában néhányan aggodalmuknak adtak hangot az eredmények miatt. Jelzésértékű, hogy a munkáspártiak szerezték meg az ellenőrzést a délnyugat-angliai Swindon városrész tanácsában is, amely 1983 óta mindig a kormánypárti képviselőket választott.

