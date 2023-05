Kivonul a Wagner Bahmutból, konkrét válaszlépéseket ígért Lavrov a moszkvai dróntámadásra - Háborús híreink pénteken

Szerda hajnalban két robbanást is lehetett látni a moszkvai Kreml épülete fölött. Míg az ukrán vezérkar tagadja, hogy közük lenne a dróntámadáshoz, addig Oroszország Putyin elleni merényletről és megtorlásról beszél. Csütörtök délután az orosz bombázók is levegőbe emelkedtek, az éjszaka folyamán pedig Kijev légterében is drónok jelentek meg, igaz, a rendelkezésre álló információk szerint komoly károkat nem okoztak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Csütörtöki tudósításunk itt érhető el.

Címlapkép: orosz SZ-400-as légvédelmi rendszerek készülnek a május 9-i Győzelem Napjára Moszkvában. A címlapkép illusztráció, forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images