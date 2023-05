Megérkezett az orosz válasz a moszkvai dróntámadásra, dolgozott a kijevi légvédelem - Háborús híreink pénteken

Portfolio 2023. május 05. 07:13

Szerda hajnalban két robbanást is lehetett látni a moszkvai Kreml épülete fölött. Míg az ukrán vezérkar tagadja, hogy közük lenne a dróntámadáshoz, addig Oroszország Putyin elleni merényletről és megtorlásról beszél. Csütörtök délután az orosz bombázók is levegőbe emelkedtek, az éjszaka folyamán pedig Kijev légterében is drónok jelentek meg, igaz, a rendelkezésre álló információk szerint komoly károkat nem okoztak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.