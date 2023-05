Támadásoktól és tömeges tiltakozásoktól tartva fújhatták le több helyen az oroszok a győzelem napi ünnepségeket

Az orosz vezetés biztonsági aggályokra hivatkozva lemondott számos győzelem napi felvonulást. A brit védelmi minisztérium közlése szerint Oroszország tömeges tiltakozásoktól és támadásoktól tarthat.

Legutóbbi tájékoztatójában a minisztérium közölte, hogy hat orosz régió, a megszállt Krím és 21 város törölte a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmét ünneplő keddi felvonulásokat.

A minisztérium szerint:

A Kreml elleni UAV-csapás időzítése néhány nappal a győzelem napja előtt azt mutatja, hogy Oroszország egyre sebezhetőbb az ilyen támadásokkal szemben, és szinte biztosan fokozta az orosz vezetés fenyegetésérzetét a Győzelem napi eseményekkel kapcsolatban.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 May 2023.Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/7fNDKdzCOF