Ukrajna kétharmada nem aludt az éjjel

Tegnap éjszaka és ma reggel között több órán át szóltak a légriadók Ukrajna nagyjából kétharmada felett, a tisztviselők szerint a légvédelmi rendszerek számos drónt lőttek le, köztük egyet Kijev légtere felett.

"A legutóbbi légiriadó során egy ellenséges felderítő UAV-t (pilóta nélküli légi jármű) észleltek Kijev légterében" - közölte a kijevi katonai kormányzat a Telegramon. Hozzátették:

A drónt megsemmisítették... Jelenleg úgy tudjuk, hogy nem voltak se áldozatok, se pusztítás

A nagy terjedelmű légi riasztás kiterjedt a fővárostól és a tőle nyugatra fekvő régióktól egészen a keleti régiókig, valamint délre, a Herszon régióig és az Oroszországhoz csatolt Krímig is. Egy Krímben tartózkodó, Oroszország által beiktatott tisztviselő szerint Ukrajna több mint 10 drónt küldött a Krím fölé.

Több ukrán régió helyi tisztviselője is arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán légvédelmi rendszereket vetettek be, de vasárnap kora reggel még nem volt azonnali információ az esetleges áldozatokról vagy károkról.

