Lecsapott az oroszok félelmetes Lancet drónja - Értékes NATO fegyverrendszer veszett oda

Az eseményről szóló felvételt egy Wagner csoporthoz köthető Telegram-csatorna publikálta először, aztán a Ukraine Weapons Tracker osztotta tovább, azt nem tudni, pontosan hol készült.

A felvételen jól látható, hogy a légvédemi jármű legénysége érzékeli a feléjük közelítő orosz Lancet típusú kamikaze drónt, gyorsan el is hagyják a Stormerüket, mielőtt a drón becsapódik. Azt nem látni a becsapódás következtében keletkezett füstfelhőtől, hogy a jármű milyen sérülést szenvedett.

: A Ukrainian Stormer HVM short range air-defense system was taken out of action by a Russian Lancet loitering munition. #Ukraine