Német páncélost zsákmányoltak az oroszok – Itt valami nagyon nem stimmel

Orosz források tették közzé először Telegrammon, majd Twitteren a felvételeket egy német gyártmányú, de ukrán szolgálatban álló Marder lövészpáncélos elfogásáról. Az oroszok kezére jutott német lánctalpason még az ukrán erők harci jelzése is jól látható.

️️️The German BMP Marder, handed over to the Armed Forces of Ukraine, has already managed to get stuck in one of the local rivers️️️ pic.twitter.com/aAih7xAozP