Kihagyta Putyin ünnepi ebédjét a fehérorosz elnök, sietve távozott a Győzelem napi parádéról

Az idei ünnepségeken külföldi meghívott vendégként rész vett Szadir Dzsaparov kirgiz, Emomali Rahmon tádzsik, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah, Shavkat Mirziyoyev üzbég, Serdar Berdimuhamedow türkmén és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, valamint Nikol Pasinján örmény miniszterelnök – mind volt szovjet tagköztársaságok vezetői.

A Vörös téren rendezett felvonulás után Vlagyimir Putyin orosz államfő kötetlen ebédre hívta az országvezetőket, azonban Lukasenka azon már nem jelent meg, hanem sietve visszarepült Minszkbe. A repülőtérre állítólag egy mentőautó kísérte el.

A parádén készült fotókon fájdalmas arcot vág, és be van kötve a keze. Hírek szerint a fehérorosz elnök rosszul lett, ezért kellett sietve hazamennie. Az ünnepség során a virágletételre is golfkocsival ment, mert saját lábán nem tudott elmenni.

A Belsat független belarusz csatorna egy politikai elemzőre hivatkozva azt írja, Lukasenka már egy hete beteg, infúziót kap, a kezén lévő kötés pedig a kanult rögzíti.

