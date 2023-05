Most aztán főhet az oroszok feje: eltévedt a hatalmas lőszerszállítmány, senki se tudja, merre jár

Hétfőn boldogan jelentette be a Wagner csoport azt, hogy hosszú könyörgés után végre megérkezett a várva várt lőszerszállítmány, így nagyjából kilenc hónap után most tényleg be tudják majd venni Bahmut városát. A Reuters értesülései szerint azonban a tegnap „megérkezett” lőszer valamikor, valahol mégis elveszett.