Vallottak az oroszok: súlyos helyzetbe került a hadiipar 

A védelmi ipar Oroszországban az egyik legjobban rejtett ágazat – a kiadások és pénzügyi kimutatások titkosítottak, az alkalmazottak ellen pedig akár hazaárulás vádjával indulhat büntetőeljárás, ha beszélni mernek róla.

Bár Vlagyimir Putyin a háború kezdete óta rendszeresen követeli, hogy növeljék a fegyvergyártás volumenét az orosz-ukrán háború kiszolgálására, a gyártósoron dolgozó alkalmazottakkal készült interjúk jóval mélyebb problémákról adnak számvetést.

Uralvagonzavod

Oroszország legnagyobb harckocsi-építő üzeme, amely több ezer alkalmazott segítségével állít elő gyalogsági harcjárműveket, illetve harckocsikat. A háború kezdete óta a gyár három műszakos munkarendben dolgozik, a nyitott pozíciókra pedig 100 ezer rubeles (mintegy 443 ezer forintos) fizetésért csábítják a dolgozókat.

Az interjúk alapján az orosz álomfizetés több, mint 300 óra munkaórával érhető csak el (ez nagyjából heti 70-80 órának felel meg), ráadásul csak a magas beosztásban, sok éve a cégnél dolgozó munkatársaknak. Az újak éppen ezért egy hónap után megszöknek, amint a valós fizetéseket megkapják. A hétköznapi alkalmazottak továbbra is csak 40 ezer rubelt visznek haza, ebből ráadásul még lejön a különleges művelet támogatására befizetett, kötelező „önkéntes” adományok is, amik egyes esetekben az 1500-2000 rubelt is elérhetik.

Az UralVagonZavod által gyártott T-90A harckocsi egyik kiállítási példánya. Forrás: Wikimedia Commons

Orenburg, Strela

Az orenburgi Strela üzem többek között rakétákat és drónokat gyárt. Az itt dolgozók beszámolója szerint egy mérnök 42 ezer rubelt, míg a szalagmunkások főként 30 ezer rubelt visznek haza.

Az üzemben dolgozó munkás azt is elárulta, hogy a fegyvergyárban előállított, rakéták irányító rendszereinek 90 százaléka nyugati alkatrészből épül fel, ezért nem tudják növelni a termelést – igaz, megrendelést sem kapnak. Emberhiány itt is felütötte a fejét, miután a háború kezdetével rengetegen távoztak a gyártól.

Ulan-Ude, repülőgépgyár

A Rosztek állami konszernbe tartozó repülőgép-üzem fő profilját az Mi-171 csapatszállító helikopterek és az Szu-25 csatarepülőgépek alkotják. A gyárban járt Vlagyimir Putyin is, és az akkor készült interjúban elárulta, hogy a legjobban teljesítő alkalmazott fizetése 90 ezer rubel, míg az átlagkereset 73 ezer. A cégnél dolgozó alkalmazott azonban állítja, a valóságban 35-40 ezer között mozog az érték.

A cégnek egyébként 60 darab nyitott pozíciója van jelenleg, ebből csak 10 ajánlat éri el a 75 ezret, míg a többi 35-45 ezer között mozog.

Évek óta két műszakban dolgozunk. És most nincs különösebb terhelés. Úgy gondolom, hogy egyszerűen nem tudunk további mennyiséget felvállalni, nincs elég ember, mérnök, tesztelő

- mondta a cég alkalmazottja.

Szuhoj Szu-25SzM egy 2020-as légibemutatón. Forrás: Wikimedia Commons

Tulazheldormash

A Tulában található üzem nehézgépeket és vasúti sínpályák építéséhez szükséges berendezéseket gyárt. Az üzem a háború kezdete óta két műszakban, éjjel-nappal, a hét minden napján működik, de a megkérdezett alkalmazott szerint a fizetések egészen tűrhetőek a szektor többi vállalatához képest.

Ennek ellenére a neve elhallgatását kérő munkavállaló hozzátette, itt is jellemző a fizetésből történő kényszerű vagy önkéntes pénzlevonás, a frontvonalon harcoló katonák támogatására.

A megkérdezett katonai szakértő, Jan Matyveev elmondása szerint Oroszország védelmi ipara a felsőbb utasítások ellenére sem képes mobilizált üzemmódra váltani. A szakértő hozzátetette, a termelés felpörgetéséhez új műhelyekre és új gyárakra lenne szükség, de úgy tűnik,

az orosz ágazat még a meglévő alkalmazottakat sem tudja megtartani.

A hadiipar egésze, mint minden állami szektor, nagyon problematikus és a rendszerszintű problémát nem lehet gyorsan megoldani

– mondta Matyveev.

A címlapkép illusztráció. A kép 2018-ban készült, Vlagyimir Putyin az UralVagonZavodban tett látogatásakor. A címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images