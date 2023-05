Kellemetlen helyzetbe kerültek az oroszok Bahmutnál, lezuhant rakétát találtak NATO-területen - Háborús híreink csütörtökön

A Wagnerhez, Oroszország vezető félkatonai szervezetéhez kötődő erők két magas rangú amerikai tisztviselő szerint továbbra is a kelet-ukrajnai Bahmut város területén tartják a terület nagy részét, és a növekvő veszteségek ellenére is jelentős lőszerkészletekkel rendelkeznek. A tisztviselők a CIA jelentései alapján azt is megnevezték, mi lehet az oka Prigozsin szavainak – számolt be róla a Politico.