Nemrég még röpképtelen volt, ma már felszállásra kész az ajándékba kapott csatarepülőgép

Korábban mi is beszámoltunk róla, Észak-Macedónia többek között négy darab merevszárnyú Szuhoj Szu-25-ös harci repülőgépet adományozott az ukrán légierő részére. A szállításra még tavaly nyáron került sor.

Az eredetileg működésképtelen gépek közül azonban legalább egyet sikerült harcképes állapotba hoznia az ukrán légierő mérnökeinek.

: For the first time, an ex- North Macedonian Su-25 is pictured in operation with the 299th Tactical Aviation Brigade.This aircraft, #Ukraine