Prigozsin Bahmutba invitálta Sojgut, hogy nézze meg a valós helyzetet

Tekintetbe véve a bonyolult műveleti helyzetet és az Ön többéves harci tapasztalatát, arra kérem, jöjjön el Bahmut település területére, és értékelje maga a helyzetet

– szólította fel a levélben Prigozsin Sojgut.

A Wagner-vezér szerint zsoldosegységei a városnak már 95 százalékát ellenőrzésük alatt tartják, és folytatják a támadásokat teljes „felszabadítása” felé.

A Wagner PMC [katonai magánvállalat] szárnyain, ahol az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek egységei találhatók, az ellenség számos sikeres ellentámadást indított

– jegyezte meg Prigozsin.

Russian defense in Bakhmut and around the city continues to crumble - Prigozhin's fits speak for that.Prigozhin published a letter to Shoigu, calling Shoigu to visit Bakhmut.The letter says that on the flanks that were defended by the Russian army, Ukrainian Armed Forces have pic.twitter.com/PHk6gCxy3F