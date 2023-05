Tagadja az orosz védelmi minisztérium, amit Prigozsin és katonai bloggerek is elismertek

Korábban Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezetője, valamint több orosz háborúpárti katonai blogger is arról számolt be, hogy az ukrán csapatok áttörést értek el Bahmuttól északra és délre, és területeket szereztek vissza az oroszoktól. Egy milblogger térképet is közzétett a Telegramon, melyen látszódnak az orosz veszteségek.

Az egyes Telegram-csatornák által terjesztett nyilatkozatok a katonai érintkezési vonal különböző területein bekövetkezett „védelmi áttörésekről” nem felelnek meg a valóságnak

– írta saját Telegram-oldalán az orosz védelmi minisztérium.

Hozzátették, a „különleges katonai művelet” területén a teljes helyzetet ellenőrzés alatt tartják.

Prigozsin csütörtökön azt mondta, az ukrán műveletek „sajnos részben sikeresek” voltak, a kudarccal pedig az orosz reguláris erőket vádolta meg. Egy helyi ukrán parancsnok szerint viszont a Wagner-zsoldosok adták föl harc nélkül pozícióikat.

Címlapkép: Romos házak az orosz erők által ostromlott kelet-ukrajnai Bahmutban 2023. április 26-án. MTI/AP/Libkos