Váratlan helyen bukkantak fel az ukrán egységek - Eszkalálódhat a háború?

Igor „Sztrelkov” Girkin, egykori donyeci szakadár parancsnok a Telegram-csatornáján számolt be arról, hogy véleménye szerint Ukrajna az orosz erők összezavarására készül, és ezt úgy próbálja meg elérni, hogy a „régi határon” kezdenek majd támadásba, Belgorod, Kurszk, vagy Brjanszk régiók ellen.

Girkin állítása szerint az ukrán egységek célja, hogy néhány határmenti település elfoglalásával provokálják az orosz fegyveres erőket. Ebben az esetben az orosz erők nyilvánvalóan ellentámadást indítanának, amely során az ukrán csapatok könnyedén felőrölnék őket.

Alexander Kotsz orosz háborús tudósító is hasonló fejleményekről számolt be saját csatornáján. Információi szerint nagy méretű ukrán páncélozott járművekből álló konvojt láttak Harkiv körgyűrűjén, amely az orosz határ irányába tartott.

Russian war correspondents saw Ukrainian tanks in the direction of Belgorod. No panic. Everything according to the plan. pic.twitter.com/OaMQInGcRH